VTI ontwikkelt mobiele laadpaal voor gsm’s op zonne-energie Sam Vanacker

04 april 2019

11u32 7 Tielt Dankzij het VTI staat er straks een gsm-laadpaal op de markt van Tielt. De paal werkt op zonne-energie en krijgt op 4 mei een plaatsje aan de zitbanken aan het stadsarchief.

“Het begon twee jaar geleden met een gek idee”, vertelt schepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “Ik merkte dat steeds vaker jonge mensen hun smartphones aan het opladen waren aan de fietsenstalling op het Alexianenplein. Daar zijn stopcontacten voor elektrische fietsen, maar het is eigenlijk niet de bedoeling dat er gsm’s opgeladen worden. Daarop ben ik naar het VTI gestapt met de vraag of zij een mobiel gsm-laadpunt konden maken voor op de markt.”

“We zijn met onze zesdejaars van de richting Industriële Wetenschappen meteen aan de slag gegaan”, zegt Frank Vandevelde, technisch adviseur van het VTI. “Verschillende groepen van leerlingen bedachten een ontwerp en met die ontwerpen zijn we naar het stadsbestuur gestapt. Dat koos een ontwerp uit en daarna kwamen onze andere afdelingen in beeld. Lassen-Constructie maakte de basis in staal, Elektriciteit zorgde voor het zonnepaneel, de batterij en vier stopcontacten en Mechanica werkte de paal af met een grote nepsmartphone in kunststof. Zo werd deze opdracht een mooi voorbeeld van samenwerking.”

De paal wordt ingehuldigd tijdens de feesteditie van de Boerenmarkt op zaterdag 4 mei.