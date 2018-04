Vrouw gewond na klap tegen paal 05 april 2018

Op de grens van Tielt en Pittem is gisteren bij een verkeersongeval net voor het middaguur een 41-jarige vrouw uit Tielt gewond geraakt.





L.V. reed met haar kleine Nissan Micra van Tielt richting Pittem op de ringweg toen ze om een nog onduidelijke reden plots van haar rijvak afweek en rechts van de weg tegen een verlichtingspaal en in de gracht tot stilstand kwam.





De brandweer snelde ter plaatse om haar uit haar hachelijke positie te bevrijden. Dat gebeurde via de koffer. Met een ambulance werd ze met eerder lichte verwondingen naar het ziekenhuis van Tielt overgebracht. Door de klap brak een betonnen paal van de naastgelegen weide af en knapte ook het verlichtingselement bovenaan de verlichtingspaal af.





Het verkeer moest een tijdlang van de Pittemsesteenweg in Tielt richting Tieltstraat in Pittem op een rijstrook voor het tegemoet komend verkeer passeren.





(LSI)