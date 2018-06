Vrouw (79) beroofd op begraafplaats 06 juni 2018

Twee dames die zondagvoormiddag een bezoekje brachten aan de begraafplaats in Tielt, zijn daar op een vrouw gestoten die gewond en helemaal van streek was. Ze belden de hulpdiensten, ook de politie kwam ter plaatse. In het ziekenhuis bleek dat het slachtoffer, een vrouw van 79 uit de omgeving van Tielt, een gebroken kaak had. Bovendien bleek haar handtas verdwenen. Een zoektocht op de begraafplaats leverde niks op. De vrouw is dus het slachtoffer geworden van een diefstal. De politie onderzoekt nu of ze overvallen werd of dat ze na een banale val bestolen werd. (VHS)