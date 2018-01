Vrouw (59) uit Tielt veroorzaakt ongeval "na achtervolging door huurders" 24 januari 2018

02u45 0 Tielt In de Brugse politierechtbank vond gisteren naar jaarlijkse gewoonte een themazitting plaats rond alcohol in het verkeer.

Veertig bestuurders moesten voor politierechter Peter Vandamme verschijnen omdat ze geïntoxiceerd achter hun stuur zaten. Vandamme verklaarde liefst vijf wagens verbeurd.





Een 59-jarige vrouw uit Tielt kreeg drie maanden rijverbod omdat ze begin dit jaar met 2,38 promille in haar bloed op een tegenligger botste. Naar eigen zeggen werd de dame kort voordien achtervolgd door enkele van haar huurders. "Ik zat met de daver op het lijf en ging om te bekomen thuis een tweetal glazen drinken. Ik had nog een afspraak in de Woonwinkel en had nooit meer in mijn wagen mogen kruipen."





Een 24-jarige Bruggeling kreeg dezelfde straf. T.S. viel op 1 april 's nachts in slaap op de linkerrijstrook van de E403 tussen Lichtervelde en Torhout. Een vrachtwagen en andere auto sloten zijn stilstaande wagen in om het aankomend verkeer te waarschuwen.





"Het is een mirakel dat je nog leeft", stelde de politierechter.





De hulpdiensten moesten uiteindelijk het raam van de twintiger inslaan om hem wakker te krijgen. Hij liet 2,28 promille optekenen.





(SDVO)