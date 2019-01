Vroedvrouw Sint-Andriesziekenhuis vertrekt als vrijwilligster naar Rwanda Sam Vanacker

08 januari 2019

17u00 0 Tielt Op woensdag 9 januari vertrekt Iris Poignie, vroedvrouw in het Sint-Andriesziekenhuis, samen met haar dochter en vier vrienden naar Rwanda om er vrijwilligerswerk te doen. De zes zullen er hun schouders zetten onder de projecten van vzw IMPORE.

‘Team Rwanda’, zoals ze zichzelf noemen, bestaat behalve Iris Poignie en haar dochter Astrid uit Dagmar Bert, Karlien Danneels, Filip Vervisch en Rik Vandeputte. Samen gaan ze twee weken op inleefreis naar Butare, een stad in het zuiden van het land. Ze gaan er hun schouders zetten onder enkele projecten van vzw IMPORE. Die vereniging werd opgericht door Luk Cannoodt, die met een Rwandese getrouwd is en tegelijk ook de oom van Iris is.

“Als vroedvrouw ga ik er de plaatselijke gezondheidscentra en zeker de materniteit bezoeken. Zo hebben we hier in het Sint-Andriesziekenhuis zo’n tweehonderd lege handalcoholflessen voor handhygiëne verzameld. Die flessen zullen we verdelen ter plaatse. Handalcohol wordt er nu al geproduceerd, maar de flessen met het pompsysteem zijn duur in aankoop”, vertelt Iris. “Mijn dochter Astrid zal er Engelse les geven aan ondervoede kinderen met een leerachterstand. Verder hopen we vooral om de kinderen een volwaardig middagmaal te kunnen bieden.” Behalve de lege flessen hebben de zes ook kinderkledij, handschoenen, gips, verpleegschorten en zelfs een kinderfiets bij.

Hun belevenissen zijn te volgen via www.facebook.com/Team-Rwanda-240329176862670/