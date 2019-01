Vriendenkring pakt opnieuw uit met valentijnsontbijten aan huis Sam Vanacker

10 januari 2019

11u40 0 Tielt Naar jaarlijkse gewoonte levert de Vriendenkring van de Heilig Hartschool in Tielt straks opnieuw meer dan duizend valentijnsontbijten aan huis.

Tientallen vrijwilligers staan op zondagochtend 10 februari tussen 7.30 en 9.30 uur paraat om ontbijten rond te brengen in een straal van tien kilometer rond de school. Volwassenen betalen negen euro voor een uitgebreid ontbijtpakket. Kinderen betalen zes euro. Luxeontbijten kosten zestien euro. Daar krijg je een flesje cava en enkele pralines bij. Wie een luxeontbijt bestelt, maakt bovendien kans op een verwenbon. De hoofdprijs dit jaar is een weekendje in een vakantiehuis in Nieuwpoort.

Een ontbijt bestellen, kan bij de juffen en meesters van de school of via overschrijving op BE43 9790 8606 7701, met vermelding van telefoonnummer, naam, leveradres, aantal ontbijten en het gewenste leveringsuur. De inschrijvingen worden afgesloten op 1 februari. Meer info via vriendenkring.heilighartschool@gmail.com.