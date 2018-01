Vriendenkring levert opnieuw valentijnsontbijt 02u41 0 Foto Sam Vanacker

De Vriendenkring van de Heilig Hartschool in Tielt levert straks opnieuw meer dan duizend valentijnsontbijten aan huis in de brede regio. Tientallen vrijwilligers zullen op zondagochtend 11 februari tussen 7.30 en 9.30 uur paraat staan om ontbijten rond te brengen in een straal van tien kilometer rond de school. Volwassenen betalen 9 euro voor een uitgebreid ontbijtpakket. Kinderen betalen zes euro. Er zijn ook luxeontbijten beschikbaar met een flesje cava. De opbrengst van het ontbijt gaat integraal naar de school. Wie graag een ontbijt wil bestellen, kan dat nog tot 2 februari bij Franke Durnez op 0477/18.71.56 of bij de juffen en meesters van de scholen van 't Nieuwland.





(SVR)