Vrachtwagen ramt middenberm na klapband 02u31 0 Lieven Samyn De verhakkelde vrachtwagen kwam tot stilstand op de middenberm. Tielt Een klapband bezorgde een vrachtwagenchauffeur van transportbedrijf Bocotrans uit Tielt gisterenvoormiddag de schrik van zijn leven.

De trucker reed met zijn trekker en tankwagen op de snelweg E403 van Doornik richting Brugge toen hij ter hoogte van de verkeerswisselaar in Aalbeke (Kortrijk) een klapband kreeg en de controle over het stuur verloor. Het gevaarte belandde links van de snelweg tegen de betonnen boordstenen van de middenberm en liet een spoor van vernieling na. De zware betonnen boordstenen vlogen in het rond en belandden ook op de linkerrijstrook van de snelweg richting Doornik. De vrachtwagen kwam uiteindelijk op de boordstenen in schaar tot stilstand en de trucker bleef ongedeerd. Zijn trekker liep wél zware schade op.





De mazouttank scheurde ook open waardoor de brandweer ter plaatse moest snellen om de mazout op te vangen, om te vermijden dat het goedje in de riolering terechtkwam en om het wegdek schoon te maken.





Snelweg afgesloten

Dat zorgde er samen met de takelwerken voor dat hele snelweg richting Brugge enkele uren volledig voor het verkeer afgesloten bleef. Het verkeer kon wel passeren via een parallelle rijweg waardoor de verkeershinder beperkt bleef. Rond half drie, zo'n vier uur na het ongeval, ging de snelweg opnieuw open. (LSI)