Voortaan strijdt Fietsersbond voor veiligere wegen 28 november 2018

Onder impuls van Birger Landuyt (35) wordt er dit najaar een Fietsersbond opgericht in Tielt. Die vereniging behartigt de belangen van fietsers en heeft al afdelingen in ruim honderd Vlaamse steden en gemeenten.





"Hoog tijd dat er ook in Tielt een afdeling komt", aldus Birger, die zelf een fervent fietser is. "Ik zit al zes jaar in de verkeerscommissie en probeer daar voorzichtig aan de kar te trekken voor meer fietsvriendelijkheid. Ik speelde al even met het idee voor een eigen afdeling van de Fietsersbond, zeker aangezien ik merk dat mensen niet weten waarheen met hun opmerkingen. Maar we zien ook dat het gebruik van de fiets fel stijgt, ook bij schoolgaande kinderen. Daar willen we met de Fietsersbond op inspelen. Tielt heeft een erg compact centrum met veel auto's en op bepaalde punten is zeker nog ruimte voor verbetering. Koning auto helemaal verdrijven willen we niet, maar er moet plaats zijn voor fietsers in onze stad. Tegelijk moeten ook de fietspaden degelijk en veilig zijn." Samen met enkele medestanders plant Birger een startvergadering op maandag 17 december om 20 uur in 't Gildeke in de Oude Stationstraat. Iedereen die wil helpen de vereniging in gang te trappen is welkom. Birger Landuyt, tielt@fietsersbond.be en 0473/48.62.99. (SVR)