Voormalige drukkerij Lannoo wordt sociale werkplaats 31 mei 2018

02u27 1 Tielt In de loop van de maand opent in de leegstaande drukkerij Lannoo een sociale werkplaats. Mensen met een beperking kunnen er licht industrieel werk verrichten en ook werken voor de groendienst of een klusjesdienst.

Het initiatief is het resultaat van een samenwerking tussen sociaal maatwerkbedrijf Mariasteen uit Gits en de Tieltse vzw Troev. Die vzw werd begin 2017 speciaal opgericht om een oplossing te vinden voor de hoge nood aan sociale tewerkstelling in de regio. "Van de 1.474 werkzoekenden zijn er 305 langdurig werklozen met een arbeidsbeperking", zegt Guido Mehuys (sp.a), schepen van Sociale Zaken en voorzitter van Troev. "Een versterking van het aanbod in Tielt drong zich op." Mariasteen biedt in het gebouw licht industrieel werk aan voor zo'n veertig personen. Zij gaan van start in de loop van de maand.





Verder komt er in de gebouwen in de Plantinstraat ook een nieuwe uitvalsbasis voor de groendienst van Mariasteen, die verhuist vanuit Gits. De dagelijkse leiding van de activiteiten van Mariasteen en Troev in Tielt is in handen van Stefaan Degryse. "Beide vzw's delen dezelfde visie. Ook mensen met een beperking hebben recht op zinvol werk, als hefboom tegen kansarmoede." Bedrijven of gemeentes met interesse in de dienstverlening kunnen terecht op troev@telenet.be of 0468/43.88.20.





(SVR)