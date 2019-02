Voormalig schepen haalt stevig uit naar meerderheid over ‘onvoorziene’ uitgaven Gildhof Sam Vanacker

22 februari 2019

14u17 0 Tielt Veerle Vervaeke (Open Vld), in de vorige legislatuur nog bevoegd voor de werken in het Gildhof, meent dat de nieuwe bestuursmeerderheid onterecht de kosten voor de heropening van de schouwburgzaal als ‘dwingend en onvoorzien’ boekte. Volgens burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) kon het moeilijk anders, aangezien de vorige meerderheid geen budget voor 2019 goedkeurde.

Tijdens de gemeenteraad donderdagavond verwees Vervaeke naar het gemeentedecreet. “Kosten maken onder dwingende en onvoorziene omstandigheden kan enkel bij gevallen van overmacht, denk maar aan brand of overstroming. Dit college is nog maar net begonnen en neemt al een loopje met het gemeentedecreet. Om enkele kosten te noemen: de opkuis van het Gildhof, het drukken van een brochure, de huur van tijdelijke verwarmingsinstallatie en -last but not least - het huren van laurierboompjes. Zelfs een opleiding voor personeel van de academie wordt gezien als dwingende kost. Het is nu al duidelijk dat deze meerderheid niet klaar is om Tielt te besturen”, besloot Vervaeke.

Het is nu al duidelijk dat deze meerderheid niet klaar is om Tielt te besturen” Oppositieraadslid Veerle Vervaeke (Open Vld)

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) reageerde. “De reden is eenvoudig. Jullie hebben nagelaten een budget voor 2019 goed te keuren, waardoor we geen budget hebben. Maar wij willen vooruit met Tielt. Eerder kon er in dergelijke gevallen met voorlopige twaalfden worden gewerkt, maar dat kan vanaf dit jaar niet meer.”