Voorlopig geen verbreding Sint-Amandsstraat 05 juni 2018

02u53 0 Tielt De verbreding van de Sint-Amandsstraat is op de lange baan geschoven. Vlaams minister van Natuur & Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft het bezwaar van enkele buurtbewoners goedgekeurd en verwijst naar een verkeerde procedurekeuze.

In afwachting van de voltooiing van de Zuiderring is de verbreding van de straat volgens de stad hét alternatief voor het weren van zwaar verkeer uit het centrum. De provinciale deputatie had al groen licht gegeven voor de gedeeltelijke verbreding en verlegging van een oude buurtweg op die plaats, maar twee buurtbewoners gingen in beroep tegen die beslissing. Met succes, want minister Schauvliege verklaart hun bezwaar nu gegrond.





"Er ontbreekt onder andere een zorgvuldige belangenafweging, vooral wat betreft de impact van de gewenste aanpassing op de rest van het verkeersnet", citeert oppositieraadslid Vincent Byttebier (CD&V) uit het ministerieel besluit. "Bovendien stelt de minister dat er een procedure voor een nieuw ruimtelijk structuurplan (RUP) nodig is om van de Sint-Amandstraat als lokale weg een weg met ringfunctie te maken. Als er geen bovenlokale weg in het gewestplan is voorzien, dient de stad een RUP op te maken.De verbreding van die straat is een halfslachtige oplossing aangezien het verkeer dan door een bochtige weg naar een industriezone met veel dwarsende heftrucks wordt gestuurd", vindt Byttebier, die nog maar eens hamert op de voltooiing van de Zuiderrring.





Het plan om de straat te verbreden is op korte termijn niet meer mogelijk, en dat beseft ook schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke (Open Vld). "Tegenwoordig is het normaal dat we met zo'n dossier een traject doorlopen om dan te zien wat de administratieve struikelblokken zijn. Om daarna opnieuw te beginnen", zucht ze. "Bureaucratie ten top. We kijken nu om een nieuw RUP op te maken, maar de realiteit is dat het nu lang zal duren en dat de buren alles uit de kast zullen halen om dit project tegen te houden." (VDI)