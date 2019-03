Voorjaarsstorm levert veel werk op voor dakwerkers en tuiniers Lieven Samyn

11 maart 2019

17u41 0 Tielt Een dag na de zware storm van zondag was het op veel plaatsen een drukte van jewelste. Tuinaannemers, dakherstellers, stadsdiensten, brandweer,… hadden de handen vol om alle schade te herstellen. Door een probleem met de overweg aan het station in Tielt was er nog de hele dag geen treinverkeer mogelijk tussen Lichtervelde en Deinze.

De brandweer van de zone Midwest heeft zondag meer dan 300 meldingen van stormschade binnen gekregen. Maandag druppelden nog enkele schadegevallen binnen. Zo moest de Izegemse post in de Lendeleedsestraat nog een elektriciteitskabel beveiligen die naar beneden was gevallen. In basisschool Heilige Familie Bosmolens verwijderde de brandweer ’s ochtends preventief enkele loszittende stukken van het dak van de oude kapel. Gevaar voor de kinderen was er niet, want de speelplaats aan de kapel wordt alleen tijdens de voormiddag- en namiddagspeeltijd gebruikt.

Kortsluiting aan spooroverweg

“De hele dag waren technici aan de overweg in Tielt bezig om schade aan de bovenleiding te herstellen”, weet Thomas Baecke van spoorwegbeheerder Infrabel. “Daar was zondag een slagboom in de leiding terecht gekomen. De slagboom en de leiding waren snel hersteld, maar de klap op de bovenleiding van drieduizend volt had ook kortsluiting veroorzaakt. De elektrische sturing van de overweg moest daarom vervangen worden.” Tegen maandagavond moet alles opnieuw in orde zijn.

Omgewaaide bomen

Ook voor tuinaannemer Stijn Naeyaert uit Ardooie was het maandag drukker dan op andere dagen. “Sowieso is dit al een drukke periode, zeker nadat ik verkozen ben tot Vlaams Tuinaannemer 2018-2019”, lacht Stijn, nadat hij in Emelgem een boom in stukken had gezaagd. “Maar vandaag was het inderdaad extra druk en moest ik mijn hele weekplanning aanpassen. Ik werd vooral opgeroepen voor omgewaaide bomen of omheiningen. Gelukkig hebben de andere klanten begrip voor het uitstel van hun tuinwerken.”

Roofing weggeblazen

Bij dakwerkersbedrijfs Tieltse Dakwerken liepen maandag vijftig extra oproepen voor herstellingen aan daken binnen. “Dringende werken, waar bijvoorbeeld waterinsijpeling dreigt, krijgen voorrang”, vertelt Stefanie Dewitte. In de Manestraat in Tielt, waar de wind zondag een groot deel van de dakbedekking van een appartement had losgeblazen, zijn de roofing en de isolatie ondertussen volledig op de grond beland. Daar was het wachten op experts van de verzekering voor er herstellingswerken kunnen uitgevoerd worden. Ook bij verzekeringsmakelaars en –experts stond de telefoon roodgloeiend.