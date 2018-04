Voordracht over oorsprong van familienamen 10 april 2018

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt organiseert op donderdag 26 april om 20 uur een gratis voordracht met gastspreker Prof. Dr. Magda Devos, ereprofessor van de universiteit Gent.





Magda Devos, een autoriteit op het gebied van etymologie (de oorsprong van benamingen), legt tijdens de voordracht uit hoe middeleeuwse bijnamen gaandeweg evolueerden naar de familienamen zoals we die vandaag kennen. Ook wordt erop gewezen dat de vorm en de opbouw van een familienaam telkens iets onthult over de herkomst van de eerste naamdrager. De voordracht vindt plaats in Handelinstituut Regina Pacis in de Patersdreef. (SVR)