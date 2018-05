Volkstuintjes krijgen twintig kippen en drie biggen 29 mei 2018

Tannekes Tuin, het volkstuintjesproject van tuinvereniging Velt dat eind 2016 gestart is op de Wingensesteenweg, draait op volle toeren. De vijftig tuintjes zijn bezet en het project werd onlangs zelfs uitgebreid met twintig kippen en drie biggetjes.





Sinds afgelopen zondag is daar ook nog eens een bloementuin van zevenduizend vierkante meter bijgekomen.





"Met deze nieuwe aanwinsten maken we de cirkel rond", legt Karen Ver Eecke van de werkgroep uit. "Zo dient het overschot van de moestuintjes nu als voedsel voor de kippen en de biggen. Vooral de biggetjes zijn populair bij de kinderen. Anderzijds hebben we ook een bijenhotel en die bijtjes zorgen dan weer voor de bestuiving van de bloemen en planten."





Met het oog op die laatste bewoners werd vorige zondag tijdens de kijkdag een nieuwe bloemenweide ingehuldigd, al is het veld pas ingezaaid en zijn er nog geen bloemen te zien. "We willen in de toekomst ook het educatieve potentieel verder uitbouwen", gaat Ver Eecke verder. "Zo behoren rondleidingen voor kinderen van de lagere school tot de mogelijkheden."





Ondertussen maken de vrijwilligers van Velt ook werk van een nieuwe kruidentuin, terwijl er op dit moment acht extra perceeltjes klaargestoomd worden voor verhuur. (SVR)