Volgend weekend Winterbar op dorpsplein

Tijdens het eerste weekend van januari krijgt het dorpsplein van Kanegem een 'Winterbar'. Het gaat om een initiatief van een groep(je) van een vijftiental vrienden die eerder ook al met de doortocht van de Ronde van Vlaanderen in 2016 een evenement op poten hebben gezet. Er wordt straks een verwarmde tent opgezet aan de kerk waar bezoekers in een winters sfeertje kunnen genieten van een drankje en een hapje.





Op zaterdag opent de winterbar om 17 uur en op zondag om 13 uur. Doorlopend is er muziek en op zaterdagavond is er een optreden gepland van de lokale band Royalty Busters. Op zondagnamiddag wordt ingezet op gezinnen en is er een goochelact voor jong en oud voozien. (SVR)