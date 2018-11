Voetbalterrein niet langer zonevreemd 10 november 2018

Het terrein, de kantine en de parking van Dosko Kanegem zijn niet langer zonevreemd. De gemeenteraad heeft donderdag een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan definitief goedgekeurd waardoor de sportinfrastructuur van Kanegem in de regel is met de stedenbouwkundige voorschriften. Decennialang lagen de terreinen, de kantine en de parking in een gebied dat als landbouwzone ingekleurd was, waardoor aanpassingswerken zowat onmogelijk waren. "Blij dat we hiermee deze bestuursperiode kunnen afsluiten", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Simon Bekaert (sp.a). "Dit effent de weg voor een vernieuwing van de parking en een renovatie van de kantine. Al zal de uitvoering voor de volgende bestuursploeg zijn." (SVR)