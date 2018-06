Voetbalfan heeft na 1,5 jaar droomstadion af ANDY (32) BOUWT MET LEERLINGEN INDRUKWEKKENDE MAQUETTE SAM VANACKER

16 juni 2018

02u27 0 Tielt Andy De Wilde (32) onthulde gisteren in freinetschool Het Reuzenhuis plechtig het voetbalstadion van zijn dromen. Ruim 1,5 jaar werkte Andy in Ateljee44 van Mivalti aan de immense maquette. Elke dinsdag kreeg hij hulp van enkele kinderen van Het Reuzenhuis.

'A Toro', zoals het huzarenstukje van Andy heet, is zo'n anderhalve meter op drie meter groot en is hoofdzakelijk van hout en karton gemaakt. Het voetbalstadion bevat opmerkelijk veel detail. Er staan vier werkende verlichtingspalen op de hoeken, er hangen vlaggetjes en logo's van verschillende grote clubs, er is een frituur op het voorplein en in de journalistenloge staan zelfs twee kleine computertjes. Kleine supportertjes van Lego maken het plaatje compleet. Verder opmerkelijk is dat de zitplaatsen in de tribunes gemaakt zijn van honderden geplooide lipjes van blikjes frisdrank. Het kunstwerk werd gisteren plechtig onthuld in aanwezigheid van honderden fans. De kinderen van de school, de bewoners van centrum voor personen met een beperking Mivalti en een flink aantal bewoners van woonzorgcentrum Deken Darras bewonderden samen het kunstwerk van Andy.





"Het idee ontstond anderhalf jaar geleden toen ik een artikel in de krant zag over een stadion. Ik ging op zoek naar foto's en begon te werken aan mijn stadion in het atelier van Mivalti", vertelt Andy, zelf fervent voetballer bij vzw De Scheneschoppers, een voetbalclub voor mensen met een beperking. Ondertussen groeide er een samenwerking tussen Mivalti en het Reuzenhuis en vanaf de start van het schooljaar kreeg Andy elke dinsdagnamiddag hulp van twee kinderen van Klas 5 van leerkracht Kristof Van Hecke. "Ze hielpen zitjes plakken en schilderden de tribune, maar ze brachten ook zelf ideetjes aan die ze dan samen met Andy uitwerkten", vertelt leraar Kristof.





Ruud Vormer

Stefaan Van Hulle van het directiecomité van Mivalti had een bijzondere verrassing voor Clubfan Andy. "Het is dankzij jouw passie en gedrevenheid dat de hele gemeenschap hier vandaag samen is. Je bewijst dat voetbal mensen samen brengt, zelfs op kleine schaal. Ruud Vormer kon er vandaag niet bij zijn, maar hij heeft me een gesigneerd shirt en een bedankingsbriefje bezorgd voor je inspanning." Andy was zichtbaar ontroerd door het geschenk. Als afsluiter van de inhuldiging werd er op het grasveld van het Reuzenhuis een voetbalwedstrijdje gespeeld tussen bewoners van Mivalti en kinderen van het Reuzenhuis. Andy voetbalde apetrots mee in het shirt van de kapitein van Club Brugge.





'A Toro' is te bezichtigen in de forumzaal van Het Reuzenhuis tussen 18 en 27 juni, van maandag tot vrijdag tussen 10 en 15 uur, op woensdag tot 12 uur.