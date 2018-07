Vlindertelweekend van Natuurpunt 26 juli 2018

Komend weekend 28 en 29 juli organiseert Natuurpunt 'Het Grote Vlindertelweekend', waarbij de natuurvereniging iedereen oproept om even rond te wandelen in de tuin en op zoek te gaan naar vlinders. De vondsten kunnen online doorgegeven worden via www.natuurpunt.be.





Wie geen atalanta van een dagpauwoog kan onderscheiden kan op diezelfde website een overzichtje vinden van de meest courante vlinders. De inventarisatie gebruikt Natuurpunt om de evolutie van de aanwezige vlinders in de natuur op te volgen. Hoe meer mensen deelnemen, hoe preciezer de resultaten. (SVR)