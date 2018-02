Vlaanderen en Polen herdenken bevrijding door generaal Maczek 13 februari 2018

02u50 0 Tielt Vlaanderen en Polen gaan de komende twee jaar samen de bevrijding herdenken met een reizende historische tentoonstelling. Vooral de rol van de Poolse pantserdivisie van generaal Maczek zal daarbij uitgebreid aan bod komen.

Zijn eenheid bevrijdde in september 1944 onder andere Poperinge, Ieper, Roeselare, Tielt, Aalter, Ruiselede, Gent, Lokeren en Beveren. Voormalig Tielts stadssecretaris en voorzitter van de Eerste Poolse Pantserdivisie Dirk Verbeke is erg nauw betrokken bij het project.





"Ik werd aangezocht als expert aan Vlaamse kant om de inhoudelijke content van de tentoonstelling in te vullen", aldus Verbeke. "Doorheen de tentoonstelling loopt het verhaal van een aantal karakters, zoals een soldaat die in de betrokken steden vocht, een Vlaams scoutsmeisje die als spionne optrad voor de Polen, een soldaat die hier trouwde, enzovoort. Het geheel bestaat uit een selectie van een aantal historische foto's en vaak nooit eerder vertoonde filmbeelden."





De tentoonstelling wordt op 4 juni geopend in Warschau door Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Nadien reist de tentoonstelling naar Gdansk, om daarna in 2019 Vlaanderen aan te doen, precies 75 jaar na het einde van de Duitse bezetting.





Welke steden of gemeenten de tentoonstelling bij ons zal aandoen ligt voorlopig nog niet vast, al krijgen de bovengenoemde steden en gemeenten wel de eerste keus.