Vijf bands samen op het podium voor goede doel 15 maart 2018

Op zaterdag 17 maart staan 't Smerig Verzet, Tystn, The Heavenly Kings, Nightlife en Rock Stovrie op het podium in het JOC van Aarsele. Het gaat om een idee van Gino De Pypere en Rik Michels.





"Tussen pot en pint raakten we aan de praat over een soort kroegentochtje met optredens van Tystn en Rock Stovrie. Dat idee is gaandeweg gegroeid en drie andere bands uit de regio sprongen mee op de kar. We beslisten om de opbrengst van de avond volledig aan de stichting Me To You te schenken." Om 18 uur openen de blazers van 't Smerig Verzet, gevolgd door de (semi-)akoustische rock van Tystn. Daarna is het de beurt aan The Heavenly Kings, die eerder ook al op Patersdreef indoor te horen waren. Headliner van de avond is Nightlife, die komende zomer trouwens als voorlaatste groep op de Europafeesten staat. Afsluiten doet rock-coverband Rock Stovrie. Een ticket kost 10 euro en kan besteld worden via www.5bandsinconcert.be (SVR)