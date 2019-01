Vier trainers judoclub behalen nieuwe instructeursgraad Sam Vanacker

25 januari 2019

17u15 0 Tielt Vier trainers van de Tieltse judoclub hebben recent het diploma van Instructeur B behaald. Jarne Lattré, Jonas Deneir, Thijs Vandevondele en Gaétan Lambrecht vervolledigden daartoe een cursus van de Vlaamse Judofederatie en mogen voortaan judoka’s tot en met de zwarte gordel begeleiden.

“Dit vormt een aanvulling op de drie initiators, twee trainers B en twee trainers A die we al in huis hadden”, legt Jonas Deneir uit. “We zijn er erg trots op dat zoveel hoogopgeleide trainers actief zijn binnen onze club. Een Instructeur B kan zelfs aangesteld worden als hoofdtrainer van een club.”

Dat de club het goed doet, lijdt geen twijfel. “Onze eigen Alexander Tseboyev (16) behaalde eind 2018 nog een zwarte gordel”, gaat Deneir verder. “Hopelijk kan hij zich straks ook bewijzen op de komende provinciale en Vlaamse kampioenschappen.”

Die kampioenschappen worden sinds 2016 georganiseerd in sporthal De Ponte in Tielt. Op 9 en 10 februari vecht de top van de Vlaamse judojeugd er voor een plaatsje in de nationale kampioenschappen. Iedereen is welkom om te komen supporteren.