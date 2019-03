VIDEO: Mivalti zet eerste vlucht van piloot met Down in de kijker met muziek en dans Sam Vanacker

21 maart 2019

13u06 0 Tielt Vanmorgen is een piloot met het Syndroom van Down opgestegen vanuit de luchthaven in Wevelgem naar aanleiding van internationale Wereld Downsyndroomdag. Het vliegtuigje vloog in een rechte lijn over elf gemeenten en in elk van die gemeenten werd een rood lintje doorgeknipt. In Tielt zette Mivalti de actie in de kijker.

De 23-jarige jongeman met het Syndroom van Down vloog weliswaar niet zelf, maar zat samen in de cockpit met een gediplomeerde piloot. Het duo vloog met een lange rode vlag over West-Vlaanderen langs de zogenaamde ‘meridiaan van de trisomie’, een lijn op 3 graden en 21 minuten ten oosten van de nulmeridiaan van Greenwich, een verwijzing naar het syndroom van Down. De wetenschappelijk term daarvoor is namelijk trisomie 21.

De actie is een initiatief van ‘United Perfection’, een collectief van verschillende organisaties. United Perfection wil behalve aandacht voor het Syndroom van Down het brede publiek ook doen nadenken over de gevolgen van de NIP-test, een prenatale screening die uitwijst of een foetus het syndroom van Down heeft.

Krachtige performance

Medewerkers en bewoners van voorzieningscentrum voor mensen met een beperking Mivalti verzamelden om iets voor elf uur in de Dentergemstraat, precies op de coördinaten waar het vliegtuig zou overvliegen. Daar knipte bewoner en officieus Mivalti-burgemeester Erik Libbrecht samen met burgemeester Luc Vannieuwenhuyse (CD&V) een rood lintje door, waarna de dansers van Mivalti een korte maar krachtige performance brachten.

Tijdens de dans lijkt het alsof twee geliefden een strijd leveren met elkaar en met een derde persoon die bedekt onder een rood doek roerloos op de grond zit. “De dans is een abstracte weergave van de strijd die de ouders van een ongeboren kind met het syndroom van Down meemaken”, legt directrice Regine Morreel uit. “We spreken ons overigens niet uit voor of tegen de NIP-test, maar de test stelt mensen wel voor erg moeilijke ethische vragen.”