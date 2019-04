VIDEO. Linde Merckpoel in het spoor van Yves Lampaert tijdens Dwars Door Vlaanderen SVR

05 april 2019

15u12 5 Tielt Dat Stubru-persoonlijkheid Linde Merckpoel er bij was tijdens Dwars Door Vlaanderen zal niemand ontgaan zijn. Op het internet is een videoverslag te vinden waarin te zien dat de meter van trainingsploeg De Melkerie een groot hart heeft voor de koers.

In ‘Make Meetje Proud Again’ zien we hoe Linde er alles aan doet om ‘haar’ Yves Lampaert een hart onder de riem te steken. Zo gaat ze in alle vroegte op pad om zijn beeltenis op straat te spuiten, rent ze de benen vanonder het lijf om op tijd in beeld te geraken en volgt ze de koers in een volgauto. Allemaal uit liefde voor De Melkerie. Zowel bij de start in Roeselare als bij de aankomst in Waregem is ze erbij. Uiteindelijk is het niet Yves Lampaert die wint, maar daar maakt Linde geen drama van. “Een goeie opwarming voor zondag”, besluit ze.