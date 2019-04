VIDEO. Dwars door Vlaanderen trekt door Kanegem als eerbetoon aan Briek Schotte. Koersdirectie legt bloemen neer aan standbeeld van flandrien VDI

Tielt De wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen heeft een mooi eerbetoon gebracht aan flandrien Briek Schotte. Aan zijn standbeeld in het centrum van Kanegem hielden ze even halt om er bloemen neer te leggen. Ook politicus Stefaan De Clerck was van de partij.

De renners kregen om 12.15 uur het startschot voor de koers in het centrum van Roeselare te horen. Van daar ging het in sneltempo naar Tielt, waar ze een half uur later al door de straten reden. De volgende halte was Kanegem, als eerbetoon aan flandrien Briek Schotte, die op 7 september honderd jaar zou geworden zijn. Hij overleed op 4 april 2004. Schotte zelf won Dwars door Vlaanderen – dat toen nog Dwars door België heette – in 1953 en 1955.

Er waren veel kijklustigen opgedaagd voor de passage van de renners. Het enthousiasme was dan ook groot toen de renners passeerden, al was de pret van korte duur. Amper een minuut later had de koerskaravaan Kanegem alweer verlaten om richting Oostrozebeke en Dentergem te trekken, waarna Dwars door Vlaanderen onze regio verliet.

Er staan dit jaar nog verschillende activiteiten gepland in het kader van ‘Briek 100'. Daar lees je hier meer over.