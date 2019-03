VIDEO. Coldplay en Bruce Springsteen verjagen stress bij varkens van Aarseelse kweker: “Gelukkige dieren leveren lekkerder vlees” Sam Vanacker

28 maart 2019

15u09 0 Tielt David Martain en Inge Van de Steene uit Aarsele kweken sinds kort exclusief varkensvlees voor vleeswarenproducent Breydel uit Gavere. Omdat onderzoek heeft uitgewezen dat varkens met minder stress lekkerder vlees opleveren, krijgen de varkens van David en Inge zes uur per dag muziek te horen in de stallen. Onder andere Bruce Springsteen, Coldplay en Simon & Garfunkel staan op de playlist.

“Door de samenwerking met Breydel zijn we op vlak van dierenwelzijn een stapje verder gegaan”, legt David Martain uit. “Eerder zetten we ook al in op duurzaamheid, terwijl we ook sterk in de lokale productie geloven. Zo ligt de volledige productieketen, van kwekerij tot slachthuis, op amper 25 kilometer van elkaar. Wat dierenwelzijn betreft, hebben we al langer kauwspeeltjes en speelballen in onze stallen gelegd. Nu is daar dus ook muziek bijgekomen. Ik snap best dat mensen en collega’s daar het nut daarvan niet van inzien, maar studies hebben uitgewezen dat stress wel degelijk een effect heeft op het vlees. Bij varkens die veel stress hebben gekend tijdens hun leven krijg je zogenaamd PSE-vlees. Dat is bleek, waterachtig vlees dat snel brokkelt tijdens het snijden. En dat willen we uiteraard vermijden. Daarom laten we in de maand voor de varkens naar het slachthuis vertrekken twee keer drie uur per dag rustige muziek spelen. Diezelfde muziek speelt als de varkens op transport gaan en bij aankomst in de slachthuizen van Tielt en Ruiselede wordt nog eens dezelfde muziek opgelegd. Zo blijven de varkens in hun comfortzone.”

Kwispelen met de staart

De playlist bevat vijftig nummers en werd samengesteld door Breydel. Dat de muziek afgespeeld moet worden, staat zelfs in het lastenboek dat vleeswarenbedrijf Breydel de Aarseelse kweker heeft bezorgd. “Er staat van alles tussen, al zit er geen harde rockmuziek bij, eerder rustige nummers. Onder andere Coldplay, Bruce Springsteen en Simon & Garfunkel. Of je kunt zien aan de varkens dat ze ervan genieten? Jazeker. Ze zijn rustig en kwispelen met hun staart. Anderzijds is het ook voor onze medewerkers in de stallen aangenamer werken met wat muziek.”

Artisanaal

“Gelukkige en gezonde dieren leveren beter en lekkerder vlees. Dat is heus geen sprookje”, legt zaakvoerder Ivan De Keyser van Breydel uit. De vleeswarenproducent voerde onlangs een drastische koerswijziging in en zette de contracten met alle leveranciers stop. De Keyser koopt voortaan alleen nog bij drie landbouwers die oog hebben voor dierenwelzijn, waaronder dus Marvaco van David Martain uit Aarsele. “In de vleessector heb je aan de ene kant grote organisaties die heel exportgericht zijn. Aan de andere kant heb je de kleine hoeveslagers onder de kerktoren, die een beter verhaal willen brengen. Ik vond dat wij met ons product meer thuishoren in het artisanale kamp.”