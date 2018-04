Verzamelaars eren hun favoriete renners KOERS PAKT IN PATERSKERK UIT MET EXPO 'COLLECTIONEURS' CHARLOTTE DEGEZELLE

02u25 0 Tielt Koers. Museum van de Wielersport, pakt uit met Collectioneurs. Via deze expo in de Paterskerk geven ze iedereen de kans een stukje van hun eigen wielererfgoedcollectie te tonen. Enkele koersfanaten van bij ons maken van de gelegenheid gebruik om een eerbetoon te brengen aan hun favoriete renners.

Vlaanderen is zot van koers en al wat ermee te maken heeft. Overal te lande zijn 'koerscollectioneurs' actief. Dat komt goed uit voor het team van Koers. Terwijl zij de opening van hun vernieuwd museum in het Arsenaal op 9 september voorbereiden, vullen 30 verzamelaars tot 22 mei de Paterskerk.





Roeselarenaar Stefaan Thomas beschouwt dit als het uitgelezen moment om hommage te brengen aan z'n grootvader Camiel Thomas, stichter van Racing Shoes Camiel Thomas.





"Ik ben superfier dat ik hier een stukje familiegeschiedenis mag tonen", vertelt hij. "M'n grootvader was in de jaren '30 pionier met het maken van wielrennersschoenen. Hij werkte samen met onder meer Hector Martin en Sylvère en Romain Maes en bijvoorbeeld Briek Schotte was kind aan huis bij ons. Racing Shoes Camiel Thomas was een familiezaak. M'n vader werkte er en m'n tantes maakten petjes en rugzakken voor grote ploegen als Flandria. In de hoogdagen exporteerden we naar de VS, Engeland,... maar in 1995 werd de zaak stopgezet. Er is veel materiaal bewaard waarvan ik nu een selectie toon: oude koersschoenen, facturen, souvenirs zoals prentbriefkaarten die de renners ons stuurden,..."





Moeilijke keuze

Tielts oud-renner Marcel Vanhoutte (1914-2001) wordt in de schijnwerpers gezet door stadsgenoot Filip Dumon. "Toen ik acht was, kocht ik m'n eerste voetbalschoenen in Marcel z'n sportwinkel", vertelt Filip. "Ik heb altijd een vriendschappelijke band met hem gehad en ben in het bezit van zijn eigen collectie en verzamelde nog een en ander bij. Kiezen wat ik wou tonen, was moeilijk. Maar topitems zijn enkele kadernummers van voor WOII, met als absolute uitschieter het roze, kartonnen kadernummer uit 1939 toen Marcel de Giro reed. Hij verdient deze kleine expo. Hij schreef toch 50 overwinningen op z'n naam. Hij werd prof in 1937 maar de oorlog strooide roet in het eten."





Roeselare is de stad van de wielerkampioenen en Freddy Maertens is één van hen. Dankzij Wingenaar Jasper De Deyne krijg je via 11 wielertruien, onder meer een originele Flandria WK-trui uit 1977 en een groene trui uit 1981, een overzicht van zijn carrière.





"Ik heb zo'n 250 à 300 wielertruien van midden de jaren '50 tot nu, voornamelijk van Belgische renners en ploegen", zegt Jasper. "Voor Collectioneurs wou ik Freddy Maertens voor het voetlicht brengen. Hij heeft er een grootse carrière opzitten, maar wordt een beetje miskend. Er wordt steeds gezegd dat hij Merckx niet is, maar net in het tijdperk Merckx werd hij wel twee maal wereldkampioen en bemachtigde hij drie maal de groene trui in de Tour."