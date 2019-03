Verwarming parochiezaal Kanegem heeft kuren Sam Vanacker

15 maart 2019

De verwarmingsinstallatie van de parochiezaal in Kanegem zou niet naar behoren werken. Oppositieraadlid Joris Tack (Open Vld) kaartte de kwestie aan op de gemeenteraad donderdag. Tack haalde aan dat er tijdens een evenement vorig weekend noodgedwongen twee huishoudelijke branders moesten voorzien worden. Roos Tack (CD&V), als schepen bevoegd voor Kanegem, erkende dat er iets scheelt aan de verwarming in de zaal, al is nog niet helemaal duidelijk waar het probleem zit. “Ik heb de branders en de thermostaat laten nazien en alles blijkt naar behoren te werken. Verder zullen de convectoren eerstdaags gekuist worden. Waarschijnlijk ligt het probleem bij de bediening van de thermostaat, die weinig gebruiksvriendelijk is. We volgen de kwestie verder op.”