Verpleegkundeschool plant reanimatiemarathon tijdens wekelijkse markt Sam Vanacker

28 februari 2019

15u42 0 Tielt Verpleegkundeschool Aleydis houdt op donderdag 14 maart een reanimatiemarathon tijdens de wekelijkse donderdagmarkt in Tielt. Studenten zullen er reanimatietechnieken demonstreren en aanleren aan passanten.

Tussen 8.30 uur en 12 uur zullen de verpleegkundestudenten in de Sportlaan een standje hebben waar ze met levensgrote oefenpoppen en AED-trainingstoestellen demonstraties zullen geven. Tegelijk stellen de studenten er de zogenaamde FAST-test voor. Dat is een eenvoudige test waarmee je snel een beroerte kan herkennen. Elke dag krijgen 52 mensen in België een beroerte. Deze aandoening heeft vaak invaliditeit tot gevolg en snel reageren kan een wezenlijk verschil maken op vlak van herstel.