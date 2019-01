Verpleegkundeschool Aleydis zorgt voor AED-toestel in Beernegemstraat Sam Vanacker

23 januari 2019

13u45 0 Tielt Ter hoogte van verpleegkundeschool Aleydis in de Beernegemstraat 5 komt er een nieuw AED-toestel. Het gaat om een initiatief van de school, met steun van vzw Heartsaver.

Een AED-toestel is een draagbare defibrillator waarmee elektrische schokken toegediend kunnen worden in noodgevallen. Dergelijke toestellen zijn inmiddels op verschillende openbare plaatsen in tal van gemeenten ter beschikking. In de onmiddellijke omgeving van het Hulstplein en de Beernegemstraat was dat tot op heden niet het geval. “We voorzien een AED-toestel aan de muur ter hoogte van de ingang van de school” legt Kathleen Demeyere van Aleydis uit. “De inhuldiging van het toestel is gepland voor dinsdag 5 februari. Voorafgaand aan die inhuldiging zorgen onze docenten tussen 16 en 18 uur voor een gratis infosessie met workshops over levensreddende handelingen.”

Inschrijven voor die workshops kan nog tot 26 januari via 056/60.24.68 of www.aleydis.be.