Verplaatsbare camera's bewaken glasbollen

Afvalintercommunale gaat IVIO verplaatsbare camera's aan glasbollen in de elf gemeentes van zijn werkingsgebied plaatsen. Eerder deed afvalintercommunale MIROM dat al en vorig jaar startte Tielt met een proefproject in de zone. Bedoeling is de plaag van sluikstorters een halt toe te roepen. Het project wierp zijn vruchten af en dus kocht IVIO een extra camera aan met de intentie om die ook in Dentergem, Ardooie, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem en Ruiselede in te zetten. Later dit jaar wordt extra geld vrijgemaakt voor een derde camera.





Het project kan rekenen op financiële steun van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). In het kader van de privacywetgeving komt aan elke glasbol een duidelijke sticker die aangeeft dat je er gefilmd wordt.





De camera zelf zal verdekt opstaan en in een roulatiesysteem van plaats wisselen. De camera's moeten enerzijds afschrikken, anderzijds kunnen de beelden ook gebruikt worden om sluikstorters te identificeren en een GAS-boete te geven. (VDI)