Vernieuwing atletiekpiste gestart 20 maart 2018

De werken aan de atletiekpiste zijn gisteren van start gegaan. Er komt een nieuwe toplaag in synthetisch rubber en een nieuwe onderlaag van asfalt, goed voor een investering van een kleine 300.000 euro. De looppiste zal drie maanden buiten gebruik zijn.





Tegelijk wordt er ook een nieuw oefenveld voor de voetbalclub aangelegd naast de piste.





Schepen van sport Simon Bekaert (sp.a.): "De bestaande piste is 22 jaar oud en was aan vernieuwing toe. Het sleet nam toe en de veerkracht was afgenomen. En sinds we zorgden voor avondverlichting met een drukknop merk ik dat het aantal lopers alleen nog maar is toegenomen."





Tijdens de werken wordt er ook een extra oefenterrein aangelegd voor het jeugdvoetbal. Er komt een ballenvangerafsluiting van zes meter aan de kant van het Maczekplein. De werken duren tot 1 juni. Tot dan kunnen joggers terecht op de piste van de Watewy of op de Finse piste langs de Ringlaan. (SVR)