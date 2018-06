Vernieuwde Europawijk vandaag ingehuldigd 09 juni 2018

Vandaag zaterdag wordt het vernieuwde wegdek van de Europawijk opnieuw ingehuldigd. Bij de werken, die op 8 mei startten en een kleine maand duurden, werden overal in de wijk de oude betonplaten afgefreesd en voorzien van een nieuw laagje asfalt. Eerder werd aangekondigd dat er met de relatief nieuwe techniek van de 'slemlaag' gewerkt zou worden, maar daar werd later om praktische redenen van afgestapt. Buurtbewoonster en gemeenteraadslid Mia Callewaert (N-VA) merkte tijdens de gemeenteraad op dat de bewoners van de wijk aangenaam verrast waren door het relatief beperkt blijven van de hinder. De feestelijkheden starten om 16 uur en gaan gepaard met een korte duiding rond de opfrissing van het zouavenmonument. Daarna is er een optocht naar de Gross-Geraulaan, waar het eerste Tieltse boekenruilkastje ingehuldigd wordt. Afsluiten gebeurt met een receptie voor de buurt in IBO Tanneke. (SVR)