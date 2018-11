Vermaak Na Arbeid strikt Voice Male voor filmconcert 06 november 2018

02u25 4 Tielt Harmonie Vermaak Na Arbeid heeft Voice Male gestrikt voor haar tweejaarlijkse filmconcert in de Europahal.

Jan Verheyen is al voor de vijfde keer te gast als presentator. De voorbije twee decennia groeiden de filmconcerten van VNA uit tot massaspektakels en op 18 november wordt er opnieuw kosten noch moeite gespaard. Naast het gastoptreden komen alle drie de geledingen van Vermaak na Arbeid aan de beurt.





Het trommelkorps, The Young Ones en het 85-koppige harmonieorkest spelen live filmmuziek vergezeld van een lichtshow, terwijl de bijhorende filmbeelden op grote schermen worden geprojecteerd. Dit keer staan onder meer Jurassic World, Inception, The Incredibles, Braveheart en Beauty & the Beast op het programma.





Laatste optreden?

Verder het vermelden waard is dat de leden van de band Voice Male -hun grote doorbraak kwam in 1999 na een deelname aan de preselectie van Eurosong- eerder al liet weten dat ze er in 2019 mee ophouden. De kans is dus bijzonder groot dat Voice Male At The Movies hun laatste optreden wordt op Tieltse bodem. Een kaartje kost 15 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen en is te koop via www.filmconcert.be.





(SVR)