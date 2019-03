Verkeershinder door herstellingswerken aan Markt CDR

03 maart 2019

Maandagochtend 4 maart start aannemer Pintelon-Vanhoutte uit Koekelare met de herstellingswerken aan de kasseiverharding op het wegvak van de Markt. De werken, inclusief uitharding, zullen klaar zijn tegen maandag 18 maart, indien er zich geen uitzonderlijke weersomstandigheden voordoen. Vanuit de rijrichting Kortrijkstraat/Bruggestraat zal in die periode enkel plaatselijk verkeer met een tonnagebeperking van 3,5 ton mogelijk zijn, en dit over een versmalde rijstrook tussen de werfzone en de Hallentoren. Vanuit de richting Nieuwstraat/Sint-Janstraat zullen tijdelijk geen lijnbussen over de Markt rijden. Fiets- en voetgangersverkeer blijft steeds mogelijk in beide richtingen.