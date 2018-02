Vergeten elektrisch dekentje zet slaapkamer in brand 01 februari 2018

In de Tramstraat in Tielt kwam gisterenmorgen omstreeks 5.30 uur een slaapkamer van een woning in brand te staan door een elektrisch dekentje dat nog aan lag. De bewoonster van de woning had het elektrische dekentje dinsdagavond gebruikt omdat ze last had van haar rug. Toen ze later naar haar werk vertrok, vergat ze het uit het stopcontact te halen. Toen de vrouw 's morgens thuis kwam na haar nachtshift, stond haar slaapkamer in lichterlaaie. Haar partner, die in de zetel lag te slapen, had het vuur niet opgemerkt. De brandweer kon de brand snel blussen. De slaapkamer liep brandschade op, het bed brandde uit.





De rest van de woning bleef zo goed als gevrijwaard, niemand raakte gewond. (AHK)