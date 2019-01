Veel rook in appartement bij keukenbrand, agent met rookintoxicatie naar ziekenhuis Alexander Haezebrouck

11 januari 2019

15u04 0 Tielt Op een appartement langs de Vredestraat in Tielt brak vrijdagmorgen omstreeks 10 uur brand uit in de keuken. De Bulgaarse bewoonster was aan het koken toen plots de dampkap vuur vatte. Een agent die heel snel ter plaatse was en binnen ging, werd uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis met rookintoxicatie.

De zoon van het Bulgaars gezin dat op het appartement langs de Vredestraat woont, was gaan werken maar had bij het weggaan ook de deur op slot gedaan. De moeder sloeg ondertussen aan het koken toen het omstreeks 10 uur plots mis ging. De dampkap vatte plots vuur waardoor er heel wat rookontwikkeling was. De hulpdiensten snelden ter plaatse en konden de deur van het appartement intrappen. Al snel spoot een agent met enkele buren twee brandblusapparaten leeg op het vuur in de keuken. De bewoonster raakte veilig uit het appartementsgebouw. De brandweer bluste het vuur volledig en moest ook een deel van de keuken uitbreken om zeker te zijn dat alles geblust was. De agent die mee naar boven was gegaan, werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis omdat hij veel rook had ingeademd. Vooral de keuken liep zware schade op door de brand, de rest van het appartement bleef gevrijwaard. De stad Tielt zoekt een tijdelijke verblijfplaats voor het Bulgaars gezin. Door de brand kon het verkeer een tijdlang niet passeren in de Vredestraat.