Varken ziek? 'Hoestmonitor' laat het je sneller weten 21 maart 2018

02u43 0 Tielt Bij varkenshouder Kristof De Roo in Aarsele wordt er een nieuw systeem uitgetest waardoor varkens minder antibiotica moeten krijgen. De 'hoestmonitor' is een uitvinding van het Leuvense bedrijf Soundtalks en detecteert welke geluiden de varkens maken.

Er hangt een microfoon per 250 varkens en automatisch wordt berekend hoe vaak en hoe luid die varkens hoesten. Veearts Annelies Van Poucke, die het systeem introduceerde in de stallen, is erg enthousiast over de nieuwe techniek.





"De microfoon kan veel sneller problemen oppikken dan dat wij dat kunnen met het menselijk oor", legt ze uit. "Tests wijzen uit dat het systeem drie tot vier dagen eerder dan een veearts symptomen van ziekte kan detecteren. Zo kunnen we in een veel vroeger stadium optreden met lichtere medicatie en vermijden we het overmatige gebruik van antibiotica. Ook het systeem waarbij de wateropname van de varkens gemeten wordt, is trouwens in opmars. Als we beide systemen naast elkaar leggen, krijgen we een erg goed beeld van waar er problemen zijn."





Zowel de veearts als de varkenshouder vinden het belangrijk om de vinger aan de pols te houden van de technologische innovatie. "Spijtig genoeg komt de sector vaak in een slecht daglicht staan", zegt Kristof De Roo. "Maar nieuwe technologieën als deze komen het welzijn van de dieren alleen maar ten goede." (SVR/CDR)