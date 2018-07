Van wie is dit vliegtuigje? 31 juli 2018

José Vanbecelaere van restaurant Het Tomme Goed zoekt de eigenaar van een curiosum dat afgelopen zaterdag op zijn terrein werd gevonden. Het gaat om een vliegtuigje met een spanwijdte van bijna anderhalve meter. "De tuinman vertelde me dat hij het vliegtuigje zaterdag aangetroffen. Het stak in de omheining van de schapenweide. Het ding werkt op een batterij. Vliegen kan het niet meer, want de neus is beschadigd en de propeller krijgt elektriciteit meer. Waarschijnlijk moet het ergens tegen een boompje gevlogen zijn, waarna het crashte. Geen idee waar het vandaan komt." De brokkenpiloot die het vliegtuigje herkent als het zijne kan een sms'je sturen naar José op 0477/51.38.88. (VDI/SVR)