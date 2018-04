Vader riskeert vier maanden cel voor duw op eerste schooldag 17 april 2018

02u30 0 Tielt Ruim zeven maanden nadat een vader op de eerste schooldag de Prizma Middenschool in Izegem binnenstormde, is opvoeder Ronny Parmentier nog altijd onder indruk. Ronny raakte gewond toen Bernard N. (46) uit Tielt hem enkele duwen gaf. N. riskeert vier maanden cel.

Bernard N. was op 1 september 2017 op zoek naar zijn zoon. De man is al tien jaar in een (v)echtscheiding verwikkeld en had vernomen dat de jongen het schooljaar niet in het VTI in Tielt was begonnen.





Door zijn ex was de leerling in de Prizma Middenschool in Izegem ingeschreven. Toen opvoeder Ronny Parmentier 's ochtends de vader telefonisch niet meteen kon vertellen of de zoon daar was gearriveerd, stormde Bernard N. een uur later het gebouw binnen. Hij begon de school rond te lopen en trok in de leraarskamer de aanwezigheidslijsten van de muur. Ronny Parmentier probeerde de man te bedaren, maar werd uiteindelijk tegen de grond geduwd.





N. dreigde er ook nog mee met een brandblusser te slaan. Uiteindelijk moest de politie er aan te pas komen. "Onaanvaardbaar gedrag", vond de openbare aanklager.





Het eiste een celstraf van vier maanden en een boete van 600 euro. Ronny Parmentier zakte net als de vader naar de rechtbank af. "Ik pik het niet dat de vader achteraf beweerde dat ook ik geduwd zou hebben", zegt Ronny. "Maar ik wil gerust in der minne aan een rustige afhandeling van de zaak meewerken." De vader bood zijn excuses aan en schudde Ronny de hand. Tegen 4 juni moet blijken of er een oplossing in der minne kan komen. (LSI)