V&D Motors opent nieuwe showroom van Nissan in Aarsele VD&Motors verkocht vorig jaar voor het eerst meer dan 1000 wagens Joris Defour

08 maart 2019

22u57 0 Tielt Vrijdagavond had de officiële opening plaats van de gloednieuwe showroom van Nissan aan de Deinsesteenweg in Aarsele. Deze showroom is gebouwd volgens het nieuwe concept van Nissan en heeft tot doel de kopers een betere belevenis te geven en hen nog beter van dienst te zijn.

V&D Motors is een gevestigde waarde in het Tieltse. Eddy Verhulst begon in 1980 met zijn echtgenote Carine Vergote een garage in Schuiferskapelle. “In 1982 zijn we begonnen met Renault te verkopen en drie jaar later werden we officieel concessiehouder. In 2003 volgde de garage in Maldegem en in 2010 kwam de locatie in Aarsele er bij. Het is naast die garage dat we nu de nieuwe Nissan showroom openen.”, aldus Eddy Verhulst. In het najaar van vorig jaar opende V&D Motors op de plaats van de eerste garage aan de Schuiferskapelsesteenweg in Schuiferskapelle een gloednieuwe garage en toonzaal van Renault, waar twee jaar werd aan verbouwd. “Daar beschikken we nu over het nieuwste van het nieuwste zodat we klaar zijn voor de toekomst. In de toonzaal en de werkplaats zijn de nieuwste technieken toegepast, zoals nu ook in de nieuwe Nissan showroom en garage”.

Familiebedrijf

V&D Motors zijn een familiebedrijf, in Schuiferskapelle zijn naast Eddy ook zijn echtgenote Carine en dochter Valerie en schoonzoon David actief, zoon Gilles runt de garage in Aarsele. Maldegem wordt opengehouden door een partner. Volgens Eddy Verhulst is het precies de familie Verhulst zelf die het verschil maakt, daar is hij van overtuigd. “Het is het resultaat van 35 jaar goed voor je klanten zorgen, tot op vandaag is dat de grootste prioriteit. En het is daardoor dat de tweede grootste Renault-garage van West-Vlaanderen in Schuiferskapelle ligt tussen de weilanden en de koeien.”, aldus een overtuigde zaakvoerder.

Nissan gelooft in familie Verhulst

Het verhaal van V&D Motors en Nissan is dan ook terug bijzonder. Het Tieltse was een soort blinde vlek voor Nissan, men had er geen concessiehouders in de dichte omtrek. Vele jaren terug was er de garage Vanhaeverbeke die Nissan verdeelde en dan nog op dezelfde plaats zat als de garage van Renault en Dacia die Gilles Verhulst uitbaat in Aarsele. Nissan België kende het familiaal bedrijf Verhulst en sprak hen dan ook aan om eventueel ook met Nissan in zee te gaan. De alliantie tussen Renault en Nissan Motor maakte de deal iets makkelijker. Begin 2018 werd gestart met de verkoop van Nissan in de loodsen naast de garage in Aarsele. De zaken liepen goed het laatste jaar zodat kon gedacht worden aan de bouw van een nieuwe showroom voor Nissan. In november vorig jaar werd gestart met de bouw van de garage, en nog geen vijf maanden was er de opening. Het werd een huzarenwerk, de grondwerken, de bouw van een gloednieuwe showroom, de inrichting en de omgevingswerken inclusief het leggen van asfalt tot het belijnen van de parking. Maar vrijdagavondwas alles tot in de puntjes afgewerkt. Het concept van de showroom is volledig nieuw, Nissan opende er nog maar enkele volgens dit model in ons land. Een auto kopen wordt een belevenis, je komt er binnen en ziet meteen het nieuwste model onder een lichtgevende luifel. Maar er is meer, je kan je eigen auto configureren op een grote wall, zelfs de kinderen hebben een eigen hoekje met een tablet waar autospelletjes kunnen gespeeld worden. Je gekochte auto afhalen wordt ook een feest bij Nissan Tielt. Een apart plaatsje in de showroom is daarvoor gereserveerd en de kopers halen er hun nieuwe aanwinst op die onder een rood laken staat gestald met hun naam erbij. Het afhalen worden een heuse gebeurtenis met stijl.

Japanse Daruma-pop moet geluk brengen

De bazen van Nissan waren allen aanwezig bij de opening van Nissan Tielt. Koen Maes was er, de CEO van Nissan Benelux, Richard Tougeron, directeur België, sales manager Cédric Donck en zonemanager Olivier Imschoot. Koen Maes hield tevens een toespraak en had het over een familiale aangelegenheid, met oprichters Eddy en Carine en de tweede generatie met Gilles, Valerie en haar man David. “Ik dank de familie Verhulst voor het vertrouwen in Nissan, men realiseerde hier een prachtige investering met de uitstraling van het nieuwe Nissan die de identiteit van het merk alle recht aan doet.”, zei de CEO. Hij feliciteerde Eddy Verhulst ook met de prestaties van vorig jaar, voor het eerst haalde V&D Motors de kaap van duizend verkochte wagens in één jaar. Koen Maes had ook nog een speciaal cadeau mee voor de zaakvoerders, een Japanse pop in papier maché. “Deze Daruma-pop staat voor veerkracht en doorzettingsvermogen. Je mag nu één pupil van de pop inkleuren en een wens doen, wanneer die wens is uitgekomen mag je het tweede oog inkleuren.”, aldus de CEO van Nissan Benelux. Daruma-poppen zijn de grootste geluksbrengers in Japan. Gilles Verhulst mocht het oog kleuren, maar naar zijn wens hebben we voorlopig het raden. De honderden aanwezigen op de exclusieve voorstelling van de nieuwe showroom konden als eersten kennis maken met voor wat Nissan nu staat. De eerste 15 kopers van een nieuwe Nissan krijgen tijdens het openingsweekend de metaalkleur op hun auto gratis.