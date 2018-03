Unizo overhandigt lijst met prioriteiten 01 maart 2018

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen heeft Unizo (Unie van Zelfstandige Ondernemers) Tielt een rapport met prioriteiten voor ondernemers overhandigd aan de politici. In de eerste plaats betreurt Unizo het gebrek aan een volwaardige ambtenaar lokale economie als aanspreekpunt voor de zelfstandigen. Daarnaast staan de ondernemers achter de ontwikkeling van de collegesite, op voorwaarde dat er een versterkende rol is weggelegd voor de Kortrijkstraat. Ten derde breekt Unizo een lans voor het invoeren van een Shop & Go systeem voor kortparkeren, zoals dat al gebeurde in Kortrijk en Roeselare. Ten slotte vraagt men ook dat de belasting op drijfkracht afgeschaft wordt. Voorzitter Dirk Braeckevelt: "Een taks die bedrijven belast die met motoren werken, lijkt ons geen taks aangepast aan de 21ste eeuw maar een pure platte belasting. Tegenwoordig werkt elk bedrijf met machines. De belasting is een rem op mogelijke investeringen bij bedrijven."





(SVR)