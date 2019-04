Unieke brandglasramen en replica van allereerste Benz-motor te bewonderen op Erfgoeddag Sam Vanacker

02 april 2019

15u11 0 Tielt De negentiende Vlaamse Erfgoeddag staat voor de deur en die culturele hoogdag zal in Tielt niet onopgemerkt voorbijgaan. Vier organisaties zetten op zondag 28 april enkele opmerkelijke Tieltse erfgoedpareltjes in de kijker. Familiekunde houdt een opendeurdag, de Heemkundige Kring werpt een blik door het Tieltse brandglas, het VTI haalt een replica van een Benz-motor uit 1886 van onder het stof en ook Huis Tabor gooit de deuren open.

Benz-driewieler

Wie aanwezig was op de Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds vorige maand kon er al in primeur een blik op werpen: een exacte replica van de allereerste Benz-motorwagen uit 1886. De opmerkelijke driewieler werd tussen 1982 en 1985 gebouwd in het VTI van Tielt onder impuls van toenmalig technisch coördinator Marcel Dewanckel. De replica bestaat uit 1.500 onderdelen, heeft een viertaktmotor en werd in elkaar gestopt door leerlingen van de afdeling autotechnieken. Na enkele decennia van omzwervingen in verschillende musea belandde de auto terug in het VTI, waar leerkracht Erwin Soenens het stukje erfgoed herontdekte.

De exacte samenstelling van de brandstof is nog een probleem, maar als alles goed gaat krijgen we de motor wel aan de praat tegen Erfgoeddag Erwin Soenens

“De wagen reed in 1985 effectief door de Tieltse straten. Als alles goed gaat, gebeurt dat opnieuw op 28 april”, legt hij uit. “De exacte samenstelling van de brandstof is wel nog een probleem. Destijds slaagde apotheker Wostyn er in om een mengsel te maken met gewone benzine en een kleine hoeveelheid ethyleen, maar hij heeft de formule meegenomen in z’n graf. Al hebben we er goede hoop op dat we de motor weer aan de praat zullen krijgen, zodat we op Erfgoeddag het koetshuis van Huis Mulle kunnen binnen rijden, waar de wagen dan een permanent plaatsje krijgt.” De wagen is te bewonderen tussen 14 en 17 uur.

Brandglas

Ook Heemkundige Kring De Roede van Tielt heeft wat moois in petto. “Zowel de Sint-pieterskerk, de Halletoren als het voormalige Patersklooster hebben unieke brandglasramen”, zegt Berenice Vanrenterghem. “Sterker nog, Huis Tabor is de enige plaats in Vlaanderen waar een reeks van 22 brandglasramen uit de zeventiende eeuw nog steeds in de originele setting bewaard zijn.” Voor wie de ramen en de symboliek erachter wil ontdekken, zijn er drie begeleide wandelingen voorzien. Starten kan om het half uur aan de Sint-Pieterskerk tussen 14 en 16 uur.

Het voormalige patersklooster, vandaag beter bekend als Huis Tabor, duikt de rijke geschiedenis van de paters in. Zo worden enkele voormalige cellen ingericht als vroeger, terwijl er ook een wand met nagedachtenisprenten van alle paters die er ooit verbleven te bewonderen valt. Bezoekers zijn welkom tussen 10 en 18 uur.

Familiekunde helpt stambomen groeien

Familiekunde Vlaanderen Regio Tielt ten slotte opent tussen 14 en 18 uur de deuren van het documentatiecentrum in de Beernegemstraat 5. “We bieden hulp aan iedereen die wil beginnen met de opmaak van een familiegeschiedenis en proberen ook om mensen verder te helpen die vastgelopen zijn bij het opstellen van hun stamboom, kwartierstaat of stamreeks. Aan de hand van een tentoonstelling laten we bezoekers kennis maken met enkele voorwerpen uit grootmoeders tijd.”

Alle activiteiten zijn gratis en vooraf inschrijven is niet nodig.