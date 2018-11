Uitzicht noorden van Kanegem wordt vastgelegd in RUP 06 november 2018

Het stadsbestuur werkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het noorden van Kanegem. Het plan omvat de woningen aan de noordkant van de Sint-Bavostraat, de westkant van de Keizerstraat, de begraafplaats en de toekomstige recreatieve zone.





Concreet worden in een dergelijk plan de toegelaten types bebouwing vastgelegd voor de komende jaren. Nog tot 30 december wordt er een consultatie- en inspraakronde gehouden. De startnota van het plan is te vinden op de website van de stad of is te verkrijgen op het stadhuis.





Op 20 november om 19 uur is er een participatiemoment voorzien in de parochiezaal van Kanegem. Iedereen is er welkom. Opmerkingen over het plan kunnen nog tot 30 december gemaild worden naar ruimtelijkeordening@tielt.be. (SVR)