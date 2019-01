Uitbaters café De Gouden Pluim lanceren oproep naar overnemers Sam Vanacker

22 januari 2019

12u49 0 Tielt Freddy Vandecaveye en Veronique Blouwe van café de Gouden Pluim zijn op zoek naar overnemers. Het koppel besliste om na vijf jaar het huurcontract niet meer te verlengen.

Freddy (48) en Veronique (52) namen in 2013 De Gouden Pluim over en verbouwden de bruine kroeg tot een gezellige brasserie. Tegelijk verhuisden de twee van het Kortrijkse naar Tielt en sindsdien is het café een vaste waarde geworden op de markt. Maar aan dat verhaal komt in oktober 2019 een einde.

“Oorspronkelijk was het eigenlijk de bedoeling dat ik het café samen met een vennoot zou runnen”, legt Freddy uit. “Dat plan is afgesprongen en uiteindelijk is mijn vrouw toen mee in de zaak gestapt. Ze werkte als ambtenaar bij de provincie en nam daarvoor een loopbaanonderbreking. Die onderbreking nadert nu de maximumduur, dus er moesten knopen worden doorgehakt. Het was geen eenvoudige beslissing, maar Veronique besliste om haar oude job terug full-time op te nemen vanaf 1 maart. Ikzelf blijf nog in de zaak tot eind oktober 2019.”

“Wat ik ga doen? Daar ben ik nog niet uit. Oktober is per slot van rekening nog relatief ver af. Al kan ik nu al zeggen dat ik het ga missen. We hebben heel veel mensen samen gebracht en er zijn vele vriendschappen ontstaan. Zowel Veronique als ik zijn onze trouwe klanten dan ook erg dankbaar. Maar nogmaals, we zijn nog niet onmiddellijk weg.”

Wie interesse heeft om De Gouden Pluim over te nemen, kan brouwerij Omer Vander Ghinste contacteren of langs komen in de zaak.