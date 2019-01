Twee vriendinnetjes van 6 en 11 verdwijnen plots twee uur tijdens wandeling: “Bo besliste op eigen houtje driekoningen te gaan spelen”

Sam Vanacker

10 januari 2019

11u05 0 Tielt Annick Viaene en haar man Marc Reynaert hebben woensdagavond doodsangsten uitgestaan. Het gezin uit Tielt was gaan wandelen in de omgeving van het sportterrein in Wingene toen hun zesjarige dochtertje plots verdween. Twee uur lang werd het gebied met man en macht uitgekamd. Bo was twee straten verder driekoningen aan het spelen.

Zowat twee keer per week gaat het gezin van Annick Viaene wandelen in de buurt van de sportterreinen en zwembad de Alk in Wingene, waar ook de schoonmoeder van Annick woont. Ze maakten woensdagavond rond 18 uur een wandelingetje rond de bufferbekkens achteraan het terrein met de hond terwijl dochtertje Bo samen met een vriendinnetje even bleef spelen op het speelpleintje. Toen Annick terug kwam, waren de meisjes spoorloos verdwenen.

“Ze zou zich wel eens durven verstoppen, dus ik maakte me niet onmiddellijk zorgen. Maar toen bleek dat ze nergens te bekennen was werd het anders. Ik heb de politie gebeld en ze namen de zaak gelukkig onmiddellijk ernstig. Met ruim dertig man - ook buurtbewoners, voetballers en andere recreatieve sporters die in de buurt waren hielpen mee - hebben we bijna twee uur lang de omgeving afgezocht. Dat er zo’n grote groep mensen spontaan is komen helpen deed deugd, maar ik heb doodsangsten uitgestaan. Minstens twintig keer heb ik rond het sportcomplex gelopen en riep ik de naam van Bo. Ik dacht dat ze ontvoerd was. En dan merk je dat de politiemensen met hun zaklampen voortdurend in het water aan het schijnen waren. Verschrikkelijk.”

Zowel een helikopter als een speurhond waren al opgeroepen toen er eindelijk nieuws kwam over Bo. “Een mevrouw die kwam sporten en de drukte zag, wist te vertellen dat ze een meisje met een blauwe kap had zien aanbellen bij de huizen in de Beernemstraat zo’n twee kilometer verderop. Er werd onmiddellijk een combi heen gestuurd. Het was mijn Bo. Ze kwam uit de combi met een enorme zak vol koekjes en snoep en een grijns tot achter haar oren. Ze was zich van geen kwaad bewust. Ik heb haar nog nooit zo hard en zo lang geknuffeld.”

Bo en haar vriendinnetje bleken op eigen houtje beslist te hebben dat ze driekoningen zouden gaan zingen. “Ze hadden niets bij. Geen verkleedkleren, zelfs geen zak. Ze zijn spontaan naar het dichtsbijzijnde huis gestapt en hebben er aangebeld. Blijkbaar hebben ze daar een plastic zak gekregen en zo zijn ze de Kozijnhoekstraat en de Beernemstraat afgestapt. Ergens zijn ze verloren gelopen, maar blijkbaar vonden ze dat niet erg. Ze is geen moment bang geweest en heeft zich rot geamuseerd. En het ritje in de combi vond ze fantastisch.”

“Echt boos zijn op haar kon ik niet. Je bent zodanig blij dat je haar terug ziet en dat is het belangrijkste. Hoe ze het in haar hoofd gehaald heeft om zomaar spontaan driekoningen te gaan spelen is me een raadsel. Eerder hebben we dat nooit gedaan. We hebben van de adrenaline geen oog dicht gedaan afgelopen nacht. Je kunt er trouwens van op aan dat we Bo nooit meer alleen laten spelen op dat speelpleintje. Voortaan wandelt ze altijd mee met ons.”