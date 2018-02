Twee jaar gevangenisstraf met probatie-uitstel na stalking vrouw 16 februari 2018

Een man uit het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Leerne krijgt in het hof van beroep een celstraf van 2 jaar cel met probatie-uitstel, een bevestiging van straf van in eerste aanleg, voor het stalken van Christel Bostoen uit Tielt. De man stuurde diverse dreigberichten nadat hij het niet kon verkroppen dat hun kortstondige relatie op de klippen liep. "Toen zij ontdekte dat hij ook met andere vrouwen contact had, verbrak ze de relatie onmiddellijk", aldus haar advocaat meester Ghys tijdens de pleidooien. De man belaagde Christel dag en nacht via de telefoon en stuurde dreigberichten, maakte in haar naam een vals profiel aan op een prostitutiewebsite en vernielde het graf van haar vader. "Echte psychologische terreur", zegt Christel. De man stichtte volgens de burgerlijke partij in november 2013 zelfs brand in het tuinhuis van haar moeder Monique, maar het hof achtte dat niet bewezen. "Dit hoofdstuk is afgesloten, gerechtigheid is geschied. Ik bedank iedereen die me gesteund heeft, deze straf is correct", aldus Christel. (DJG)