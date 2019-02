Twee jaar cel voor inbraak bij Selexion-Alfa Solutions Bart Boterman

14 februari 2019

13u48 0 Tielt Een 32-jarige Rus is tot twee jaar cel veroordeeld voor de diefstal van smartphones ter waarde van achttienduizend euro in multimediawinkel Selexion-Alfa Solutions in Tielt.

Op 17 juni 2016 werd in het filiaal in de Vredestraat in Tielt ingebroken. Het etalageraam werd ingeslagen met een baksteen. Op camerabeelden was te zien hoe drie dieven de winkel binnendrongen en in amper een halve minuut heel wat etalagekasten leegmaakten. De buit bedroeg voor achttienduizend euro aan smartphones. Eerder hadden ze al zeven keer ingebroken in het filiaal van Selexion-Alfa Solutions in Izegem, waarna de zaakvoerder, dezelfde als in Tielt, de winkel liet sluiten.

De dieven bleven lange tijd buiten beeld, maar DNA van enkele bloedvegen hebben uiteindelijk geleid naar Artem N., een man die in Rusland werd geboren, maar momenteel staatloos zou zijn. Hij werd in Zweden opgepakt voor andere feiten en zijn DNA kwam overeen met dat van het bloedspoor. De ondervragingen leverden echter niks op en de man werd na enkele maanden weer vrijgelaten. Het onderzoek naar zijn kompanen leverde weinig op, waarop het openbaar ministerie alleen Artem N. voor de rechtbank daagde. Hij werd bij verstek veroordeeld tot twee jaar cel en een boete.