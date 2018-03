Twee jaar cel met uitstel voor 'schrik van Tielt' 07 maart 2018

02u34 0 Tielt Een 18-jarige Tsjetsjeense jongen, bijgenaamd 'de schrik van Tielt', is veroordeeld tot 2 jaar cel voor 10 feiten van afpersing, diefstal en slagen en verwondingen tegenover schooljongens in Tielt.

Volgens de ouders van enkele jongens, die zich burgerlijke partij stelden, pleegde Islam A. zelfs tot 50 feiten. "Maar velen hebben nooit klacht durven indienen uit schrik", klinkt het bij de ouders van M. (16) en E. (13). "Hij ziet er zo niet uit, maar het is een echt vechtertje. Het was geld afgeven of geslagen worden. Nu hij in de cel zit, herleeft Tielt. En we merken het ook aan onze kinderen. Hun punten zijn plots omhoog geschoten." De jongeman zou ruim twee jaar de schoolomgeving van Tielt onveilig hebben gemaakt, nadat hij zelf van school werd gegooid. Hij zocht de minderjarigen op en bedreigde hen. Ze moesten hun geld en andere spullen, zoals bankkaarten, GSM's, skateboards en luidsprekers, afgeven. Zoniet kregen ze klappen. Wie niet kon betalen, gebood hij 's avonds naar het station te komen om geld af te halen en hem te betalen.





Handboeien tegen combi

De politie was al langer op de hoogte van de feiten, maar kon niet ingrijpen omdat niemand klacht indiende. Toen twee ouderparen dat uiteindelijk toch deden, schoot de politie in actie. Ze gingen overal langs bij de scholen om klachten te noteren, en toen kwamen de tongen los.





Hij werd in oktober opgepakt en vloog achter de tralies. Bij zijn arrestatie daagde hij de buurt nog uit door vrolijk met zijn handboeien te slaan tegen de combi. Islam A. kreeg nu twee jaar, maar krijgt die met uitstel. Dat betekent dat hij gisteren alsnog vrijkwam. "Dat is minder goed nieuws voor ons, maar we hopen dat de man zich nu wel gedeisd zal houden", besluiten de ouders. De ouders kregen respectievelijk 100 en 150 euro schadevergoeding. (JHM)