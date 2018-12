Twaalf verdachten terecht voor web cannabisplantages



Hoofdverdachte blijft in Spanje ondanks vraag rechter naar zitting te komen Lieven Samyn

18 december 2018

17u00

Bron: Lieven Samyn 0 Tielt Vijf Belgen en zeven Nederlanders riskeren 12 tot 36 maanden celstraf voor hun rol in een netwerk van cannabisplantages in Vichte (Anzegem), Otegem (Zwevegem), Maldegem en Tielt. Dinsdag stonden ze voor de rechter in Kortrijk terecht. Een 41-jarige Nederlander uit Alicante is de hoofdverdachte maar hij bleef op Spaanse bodem ondanks de expliciete vraag van de rechter om op het proces aanwezig te zijn.

Het onderzoek naar het drugsnetwerk startte al begin 2015. Op de eerste dag van het jaar kon na een anonieme tip een plantage met ruim zeshonderd plantjes boven café De Passage langs de Aalterbaan in Maldegem blootgelegd worden. In Tielt kon in februari een plantage op de Markt boven café Belfort opgerold worden. Daarna volgden er nog in Vichte, Bergen-op-Zoom en Otegem. De plantage van zo’n 1.000 planten in Otegem bevond zich pal in het centrum, in een oude loods en woning langs de Heestertstraat, vlakbij de voetbalvelden van de plaatselijke voetbalclub Blauwvoet.

Uit het onderzoek bleken Nederlanders Stephen D. (42) uit het Spaanse Alicante en Said B. (55) uit Bergen-op-Zoom de drijvende krachten achter de uitbouw van het netwerk. Ze zochten panden, schakelden karweiploegen in, zorgden dat Bulgaarse pluksters in busjes rondgevoerd werden,... D. kon als laatste verdachte in Spanje opgepakt en uitgeleverd worden. Hij zat enkele maanden in voorhechtenis maar keerde na zijn vrijlating terug naar Spanje. Hij daagde als enige niet zelf op voor het proces. Ook in Spanje liep hij al met 40 kilogram cannabis tegen de lamp. Volgens hem was Ronny N. (62) uit Wielsbeke de grote organisator. N. keerde de rollen om. Hij gaf wel toe dat hij betrokken was bij de plantage in Otegem en Vichte. Said B. ontkende alles. Hij was aan de slag in de winkel in tuinproducten en potgrond van zijn schoonzoon in Bergen-op-Zoom maar had wel regelmatig telefonisch contact met Stephen D. en Ronny N.

Plantages boven cafés

Op het beklaagdenbankje zaten ook Patrick V. (48) uit Knokke-Heist en Ryan W. (27) uit Menen. Zij mochten de cafés in Maldegem en Tielt uitbaten maar moesten in ruil boven hun café een cannabisplantage toestaan. Franky D. (55) verhuurde zijn woning in Vichte voor het opzetten van een plantage. Patrick S. (59) uit Knesselare tenslotte investeerde wat geld in de plantages en voerde op vraag van Stephen D. wat klusjes uit. Alle beklaagden vroegen de rechter niet meer terug naar de cel te moeten. Sommigen verbleven al twee tot acht maanden achter tralies tijdens de voorhechtenis.